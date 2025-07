Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: E-Scooter zu schnell; Schneverdingen: In Bar eingebrochen; Schwarmstedt: Einbruch in Schulgebäude

Heidekreis (ots)

08.07.2025 / E-Scooter zu schnell

Schwarmstedt: Am Dienstagnachmittag kontrollierten Polizeikräfte einen 14-Jährigen, der die Maschstraße mit einem E-Scooter befuhr. Bei der Kontrolle gegen 15:00 Uhr mussten sie feststellen, dass die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs verstellbar war. Sie betrug zu diesem Zeitpunkt bis zu 30 km/h. Durch die Höchstgeschwindigkeit von über 25 km/h wird das Fahrzeug jedoch führerscheinpflichtig. Eine Fahrerlaubnis konnte der 14-Jährige nicht vorlegen. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und seine Erziehungsberechtigten informiert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Auch gegen den Halter, der das Fahrzeug im Wissen der maximalen Höchstgeschwindigkeit zur Verfügung gestellt hatte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

07./08.07.2025 / In Bar eingebrochen

Schneverdingen: In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in eine Bar in der Schulstraße ein. Sie verschafften sich über ein gekipptes Fenster Zugang zum Innenraum und entwendeten Spirituosen und Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

06.-08.07.2025 / Einbruch in Schulgebäude

Schwarmstedt: Im Zeitraum von Sonntag, gegen 19:00 Uhr, bis Dienstag, gegen 12:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Gebäude einer Schule in der Straße "Am Schloonberg". Nach dem Betreten durch ein Fenster durchsuchten sie mehrere Räume im Inneren und entwendeten ein elektronisches Kleingerät. Es kam hierbei ebenfalls zu einer Sachbeschädigung an Einrichtungsgegenständen. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell