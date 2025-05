POL-RE: Dorsten: 33-Jähriger vorläufig festgenommen

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: Bislang unbekannte Täter brachen am Montagabend in eine Halle eines Bildungszentrums an der Westheide ein. Nach ersten Ermittlungen und Hinweisen gelangten sie vermutlich gegen 20:00 Uhr über das Flachdach in die Halle. Dort schlugen sie mehrere Oberlichter ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Herten: Mit ...

mehr