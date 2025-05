Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/ Herten/ Waltrop: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Bislang unbekannte Täter brachen am Montagabend in eine Halle eines Bildungszentrums an der Westheide ein. Nach ersten Ermittlungen und Hinweisen gelangten sie vermutlich gegen 20:00 Uhr über das Flachdach in die Halle. Dort schlugen sie mehrere Oberlichter ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Herten:

Mit Schmuck, Bargeld und Sammlermünzen flüchteten Täter nach einem Einbruch auf dem Tiroler Weg unerkannt. Am Dienstagnachmittag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr hebelten die Unbekannten die Terassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten mehrere Räume.

Waltrop:

In der Zeit von Dienstagabend (18:30 Uhr) bis Mittwochmorgen (08:15 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Geschäft auf der Dortmunder Straße ein. Dazu schoben sie nach ersten Informationen Rollladen auf und hebelten danach an der Eingangstür. Mit Tabakwaren und Bargeld flüchteten sie anschließend unerkannt.

Hinweise zu den Einbrüchen werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

