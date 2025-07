Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch und Autodiebstahl; Dorfmark: Brand; Walsrode: Alkoholfahrt; Walsrode: E-Scooter ohne Versicherung; Bispingen: Golfcart entwendet; Düshorn: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Heidekreis (ots)

14.07.2025 / Einbruch und Autodiebstahl

Schneverdingen: Bei einem Einbruch in eine Wohneinrichtung in der Blumenstraße verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag Zugang zum Gebäude, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Beim Verlassen des Tatorts mit dem Diebesgut nutzten sie zudem ein Auto der Einrichtung für ihre Flucht. Aufgrund einer geringen Reichweite des Fahrzeugs ist davon auszugehen, dass dieses durch die Täter nach kurzer Zeit bereits wieder abgestellt wurde. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des schwarzen Smart #1 oder zur Tat/den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 zu melden.

14.07.2025 / Brand eines Wohngebäudes

Dorfmark: In der Becklinger Straße geriet in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 00:00 Uhr, ein Wohnhaus in Vollbrand. Der 56-jährige Bewohner konnte das Haus rechtzeitig verlassen. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Die Brandursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen die durch den Zentralen Kriminaldienst geführt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

13.07.2025 / Fahrt unter Alkohol

Walsrode: Am Sonntagabend kontrollierten Einsatzkräfte einen 60-Jährigen mit seinem Auto in der Straße "Nordkampen", nachdem dieser aufgrund seiner auffälligen Fahrweise gegen 20:45 Uhr durch einen Zeugen gemeldet wurde. Bei der Kontrolle konnte bereits ein starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 1,86 Promille. Dem 60-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde außerdem sichergestellt und ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

13.07.2025 / E-Scooter ohne Versicherung

Walsrode: Bei der Kontrolle eines 13-Jährigen, der die Poststraße gegen 11:00 Uhr mit einem E-Scooter befuhr, mussten Polizeikräfte feststellen, dass das Fahrzeug nicht über eine gültige Versicherung verfügte. Zudem ist das Fahren von E-Scootern erst ab einem Alter von 14 Jahren erlaubt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Den 21-jährigen Eigentümer des Fahrzeugs erwartet ebenfalls ein Strafverfahren, da er dem 13-Jährigen das nicht versicherte Fahrzeug überließ.

13.07.2025 / Golfcart entwendet

Bispingen: Am frühen Sonntagmorgen entwendeten Unbekannte das Golfcart eines 21-Jährigen, mit dem dieser sich auf einer Veranstaltung in Behringen aufhielt. Im Zeitraum von 02:30 Uhr bis 04:00 Uhr nahmen die Täter das Fahrzeug an sich und fuhren damit davon. Im weiteren Verlauf der Nacht wurde das Golfcart von Zeugen im Bereich Borstel gesehen. Hinweise zum Verbleib des Golfcarts und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

12./13.07.2025 / Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Düshorn: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch Unbekannte zwei Zigarettenautomaten in der Fallingbosteler Straße angegangen. Einer der Automaten wurde gewaltsam geöffnet und der komplette Inhalt entwendet. Bei dem zweiten Automaten scheiterten die Täter am Schließmechanismus und ließen davon ab. Die Taten fanden zwischen 20:00 Uhr und 07:45 Uhr statt. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

