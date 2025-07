POL-HK: Schneverdingen: Fahren unter Einfluss Munster: Zigarettenautomat gesprengt

Polizeiinspektion Heidekreis

Schneverdingen - Fahren unter Einfluss

Am 12.07.2025 gegen 00:22 Uhr fiel der Streife der Polizei Schneverdingen ein Fahrzeug in der Kirch-straße in Schneverdingen auf. Der PKW wurde nachfolgend einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 26-jährigen männlichen Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein anschließend durchgeführter Urin-vortest bestätigte den Verdacht. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Amphetamin. Den Schneverdinger erwartet nun ein Straf- und Bußgeldverfahren. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Munster - Zigarettenautomat gesprengt

Am Samstagabend wurde im Ortsteil Breloh in der Hermann-Löns-Straße ein Zigarettenautomat auf unbekannte Art und Weise gesprengt. Durch die Wucht der Sprengung wurden Teile des Automaten gegen ein Haus in der Nähe geschleudert und beschädigten auch dieses. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Munster zu melden.

Wietzendorf - Frontal gegen Baum

In der Nacht zum Sonntag kam ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW Opel Agila im Ortskern von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags im PKW ausgelöst. Der Verursacher entfernte sich, zusammen mit zwei männlichen Mitfahrern, vor dem Eintreffen der Rettungskräfte unerlaubt von der Unfallstelle. Der nicht fahrbereite PKW wurde an der Unfallstelle zurückgelassen.

