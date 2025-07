Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Einbruch in Rathaus; Hodenhagen: Ohne Beute geflüchtet; Schwarmstedt: Einbruch in Tierarztpraxis; etc.

Heidekreis (ots)

14.07. - 15.07. / Einbruch in Rathaus

Munster: Unbekannte drangen in der Nacht zwischen Montag und Dienstag in das Rathaus in Munster ein. Im Gebäude wurden mehrere Schränke durchwühlt und das Gebäude anschließend wieder verlassen. Hinweise zu den Tätern oder der Tat selbst nimmt die Polizeidienststelle in Munster unter der Telefonnummer 05192/9600 entgegen.

14.07. - 15.07. / Ohne Beute geflüchtet

Hodenhagen: Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Hodenhagen, Lünzheide mussten die Täter ohne Beute flüchten. Die Unbekannten hatten sich in der Zeit von Montag, 4:30 Uhr bis Dienstag, 7:30 Uhr gewaltsam Zutritt über ein Fenster zu dem Wohnhaus verschafft. Den Tatort verließen sie jedoch ohne Beute. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hodenhagen unter der Telefonnummer 05164/802550 entgegen.

14.07. - 15.07. / Einbruch in Tierarztpraxis Schwarmstedt: In eine Tierarztpraxis in der Kirchstraße in Schwarmstedt drangen unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster und durchsuchten die Räume der Praxis. Dabei fanden sie Bargeld und verließen mit ihrer Beute den Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter der Telefonnummer 05071/800350 entgegen.

15.07. / Betrunken hinterm Steuer - Polizei kassiert Führerschein ein Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstag gegen 14.20 Uhr in der Baderstraße in Soltau einen 34-jährigen Fallingbosteler, der in seinem BMW unterwegs war. Da der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, ließen die Beamten einen Alkoholtest bei dem Mann durchführen, das Ergebnis: fast 1 Promille. Die Polizeibeamten untersagten dem 34-Jährigen die Weiterfahrt, leiteten ein Strafverfahren ein und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Seinen Führerschein haben die Beamten erst einmal einkassiert.

15.07. / Traktorgespann kippt um - Fahrer unter Alkohol (Foto im Anhang) Bad Fallingbostel: Am Dienstag gegen 13:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 163 zwischen Dorfmark und Vierde. Ein 31-Jähriger, der mit seinem Traktor-Anhänger-Gespann zuvor in Richtung Bad Fallingbostel unterwegs war, kam zuvor mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fiel der Anhänger um. Die Heuballen, die auf dem Anhänger geladen waren, verteilten sich auf beiden Fahrbahnen. Bei der Unfallaufnahme mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

15.07. / Beim Abbiegen Fußgängerin übersehen - 66-Jährige schwer verletzt Soltau: Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Celler Straße Ecke Reinickendorfer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Ein 81-Jähriger Bispinger, der mit seinem Pkw aus der Reinickendorfer Straße in die Celler Straße abbiegen wollte, übersah eine 66-Jährige Fußgängerin, die gerade bei "Grün" die Straße kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgängerin. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden.

15.07. / 38-Jähriger bedroht Polizeibeamte mit Messer Munster: Nachdem die Polizei am Dienstag kurz nach 14 Uhr zu Streitigkeiten in die Karl-Schenk-Straße in Munster gerufen wurde, bedrohte ein 38-Jähriger die eingesetzten Polizeibeamten mit einem Messer. Der Mann war mit gezogenem Messer auf die Polizeibeamten zugegangen. Die Beamten konnten dem Mann das Messer unter dem Einsatz von Pfefferspray abnehmen. Dabei wurde eine 21-Jährige Polizeibeamten leicht verletzt. Wie sich herausstellte, war der Mann alkoholisiert und pustete knapp 2,5 Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen und mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell