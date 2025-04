Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer- Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am 19.04.2025 gegen 19 Uhr kam es in der Bahnhofstraße an dem ampelgeregelten Fußgängerüberweg am Eingang zur Wilhelm-Leuschner-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein elfjähriger Junge verletzt wurde. Der Junge wollte mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überqueren, als er mit einem auf der Bahnhofstraße fahrenden PKW zusammengestoßen ist. Der Fahrer des blauen Kleinwagens hat zwar zunächst angehalten, jedoch hat er seine Fahrt anschließend fortgesetzt, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Wer sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall und insbesondere zum Fahrzeug bzw. dem Kennzeichen des blauen Kleinwagens geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell