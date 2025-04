Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Alzey (ots)

Am Samstag, 19.04.2025 kam es in der Weinheimer Landstraße in Alzey zunächst zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die 57-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Weinheimer Landstraße in Fahrtrichtung Alzey, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer dortigen Straßenlaterne kollidierte. Sowohl das Fahrzeug als auch die Laterne wurden durch die Kollision beschädigt. Anschließend setzte sie ihre Fahrt ungehindert fort. Der Verkehrsunfall wurde durch zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer beobachtet, welche der flüchtenden Unfallverursacherin anschließend folgten. Die Frau fuhr weiterhin quer durch das Alzeyer Stadtgebiet und hielt ihr Fahrzeug schließlich in der Dautenheimer Landstraße an, wo sie durch die Polizei aufgegriffen werden konnte. Bei der 57-Jährigen konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Die Frau wurde anschließend zwecks Entnahme einer Blutprobe und weiterer Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht. Die Fahrerin muss sich nun unter anderem wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell