Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey - Dreister Ladendieb

Alzey (ots)

Am Mittwochnachmittag konnte ein 22-Jähriger des Ladendiebstahls überführt werden. In einem Supermarkt in der Karl-Heinz-Kipp-Straße wurde der 22-Jährige von einem Detektiv beobachtet wie er wiederholt mehrere Zigarettenschachteln aus der Warenauslage nahm und in seine Kleidung steckte. Nach jeder Entnahme der Zigarettenschachteln begab sich der Mann kurzzeitig in eine andere Abteilung des Supermarktes bis er erneut Zugriff. Bevor der 22-Jährige den Supermarkt, ohne die Waren zu bezahlen, über den Kassenbereich verlassen wollte, steckte er noch eine Sonnenbrille ein. Der aufmerksame Detektiv sprach den Mann an und verständigte die Polizei. Bei dem Mann wurden 33 Zigarettenschachteln sowie eine Sonnenbrille im Wert von ca. 570 EUR aufgefunden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell