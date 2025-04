Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Zeugenaufruf nach schwerem Sexualdelikt

Worms (ots)

In der Nacht von Freitag, den 28.03.2025 auf Samstag, den 29.03.2025 kam es im Bereich der Römerstraße/Torturmstraße in Worms im Zeitraum zwischen 02:00 bis 02:20 Uhr zu einer Vergewaltigung zum Nachteil einer 35-jährigen Frau.

Die Kriminalpolizei Worms führt die Ermittlungen in diesem Fall und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der bislang unbekannte männliche Täter trug bei der Tatausführung eine auffällige rote Jacke mit vielen schwarzen Punkten (ähnlich eines Marienkäfers).

Weiter soll der Täter südeuropäischen Aussehens und zwischen 25 und 30 Jahren alt gewesen sein. Der Täter war ca. 1,65 m groß und von normaler Figur. Er hatte dunkle, kurze Haare und einen dunklen Vollbart. Im Gesicht trug er ein Piercing.

Zum Tatzeitpunkt befanden sich zwei weitere Personen am Tatort. Deren Tatbeteiligung ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Weitere Details können aus ermittlungstaktischen Gründen sowie zum Schutz der 35- jährigen Frau nicht veröffentlicht werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht vom 28. auf den 29.03.2025 Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu einer der gesuchten Personen geben können, sich unter der Rufnummer 06241 852-0 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell