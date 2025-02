Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in der Von-Bodelschwingh-Straße - Täter nach Flucht gestellt

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Von-Bodelschwingh-Straße. Gegen 16:30 Uhr kehrte die Geschädigte in Begleitung einer Angehörigen zu ihrem Wohnhaus zurück und bemerkte, dass die Haustür offenstand. Im Inneren trafen die beiden Frauen auf einen unbekannten Mann, der Diebesgut in den Händen hielt und sofort die Flucht ergreifen wollte. Geistesgegenwärtig gelang es den Geschädigten, dem Täter die gestohlenen Gegenstände abzunehmen. Der Einbrecher flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Doch die Angehörige nahm mit ihrem Pkw die Verfolgung auf und konnte mehrere Fotos von dem flüchtenden Mann anfertigen. Diese Bilder führten später zur Identifizierung des Tatverdächtigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete eine Richterin die Durchsuchung der Wohnung an. Noch am Abend begaben sich daraufhin Polizeibeamte zur Adresse des 40-jährigen Tatverdächtigen. Dort trafen die Polizeibeamten den Mann an und stellten zahlreiches Beweismaterial, darunter auch weiteres Diebesgut, sicher.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

