Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Saulheim - Verkehrsunfallflucht an geparktem Pkw

Saulheim (ots)

Am Mittwochnachmittag, im Zeitraum von 13.25 Uhr bis 14.00 Uhr, parkte eine 54-Jährige ihren bis dahin unbeschädigten Pkw, Opel / Adam / Rot / MZ-Kennzeichen, in Längsaufstellung in einer Parkbucht in Höhe des Anwesens, Ober-Saulheimer-Straße 11. Vermutlich befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Ober-Saulheimer-Straße in Richtung Mainzer Straße und kollidierte mit dem Pkw der 54-Jährigen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw der 54-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

