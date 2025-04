POL-PDWO: Ober-Flörsheim-Betrunkener Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Alzey (ots) - Am Mittwochnachmittag konnte ein 22-Jähriger des Ladendiebstahls überführt werden. In einem Supermarkt in der Karl-Heinz-Kipp-Straße wurde der 22-Jährige von einem Detektiv beobachtet wie er wiederholt mehrere Zigarettenschachteln aus der Warenauslage nahm und in seine Kleidung steckte. Nach jeder Entnahme der Zigarettenschachteln begab sich der Mann kurzzeitig in eine andere Abteilung des Supermarktes ...

