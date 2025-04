Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet

Kirchheimbolanden (ots)

Am Donnerstag, den 17.04.2025 gegen 16:15 Uhr kam es unmittelbar vor der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden - Vorstadt 48, Kirchheimbolanden - zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter PKW-Fahrer soll die Vorstadt in Richtung Marnheimer Straße befahren und dort gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben. Um eine Kollision zu verhindern, musste ein entgegenkommende PKW-Fahrer nach rechts ausweichen und touchierte hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Flüchtige entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell