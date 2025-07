Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unfallzeugen gesucht; Soltau: Geldbörse in Supermarkt entwendet; Bad Fallingbostel: Auffahrunfall auf der A7; etc.

Heidekreis (ots)

16.07. / Unfallzeugen gesucht

Soltau: In der Nacht zu Mittwoch (16.06) kam es zu gegen 0:30 Uhr im Amselweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der Fahrer eines schwarzen BMW in der Straße einen Wendevorgang durchzuführen. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Carport sowie einem Verkehrsschild. Trotz des entstandenen Schades entfernte sich der Unfallverursacher anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu einem beschädigten schwarzen BMW machen können, sich telefonisch unter der 05191/93800 zu melden.

17.07. / Geldbörse in Supermarkt entwendet Soltau: Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr einer 75-Jährigen die Geldbörse, samt Bargeld und Debitkarten aus der Handtasche gestohlen. Die Frau war zum Einkaufen im Supermarkt in der Böhmheide in Soltau unterwegs, als sie den Diebstahl bemerkte. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter der Telefonnummer 05191/93800 entgegen.

17.07. / Auffahrunfall auf der A7

Bad Fallingbostel: Zu einem Auffahrunfall mit insgesamt 5 Fahrzeugen kam es Donnerstag um 11 Uhr auf der A7 bei Bad Fallingbostel. Aufgrund des dichten Verkehrs musste ein 46-Jähriger, der mit seinem Audi in Richtung Hamburg unterwegs war, abbremsen. Der 47-Jähriger Fahrer eines Hyundai und ein 46-Jähriger BMW-Fahrer erkannten dieses zu spät und fuhren mit ihren Fahrzeugen auf den Audi auf. Direkt dahinter fuhren ein 44-Jähriger Tesla-Fahrer und ein 42-Jähriger Skoda-Fahrer, die die Unfallsituation ebenfalls zu spät erkannten und auch aufeinander fuhren. Bei dem Unfall wurden die 13-, 16 -und 18-Jährigen Beifahrer des 47-Hyundai-Fahrers leicht verletzt.

17.07. / Airsoftwaffen ohne Berechtigung Bad Fallingbostel: Am Abend des 17.07. wurde die Polizei auf einen jungen Mann aufmerksam gemacht, der sich unberechtigterweise mit einer Langwaffe in ein Waldstück begeben haben soll. Die Beamten versuchten zunächst durch Lautsprecherdurchsagen auf sich aufmerksam zu machen und konnten den schließlich einen 35-Jährigen Mann aus Bad Fallingbostel antreffen, der, wie sich herausstellte, im Wald mit einer Airsoftwaffe, unterwegs war. Da er keine Berechtigung, aber noch weitere dieser Waffen besaß, leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

17.07. / Zunahme von Betrugsfällen mit angeblichen Microsoft-Mitarbeitern - Polizei warnt vor listiger Masche Soltau: In den vergangenen Tagen ist es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Heidekries vermehrt zu Betrugsdelikten im Zusammenhang mit angeblichen Microsoft-Mitarbeitern gekommen. Die Täter gehen dabei nach einem immer ähnlichen Muster vor:

Auf den betroffenen Computern öffnet sich plötzlich ein Fenster, das sich nicht mehr schließen lässt. In diesem Fenster wird behauptet, der Computer sei mit einem Virus infiziert, und es wird dringend empfohlen, sich an einen Microsoft-Mitarbeiter zu wenden. Betroffene werden durch diese Warnmeldung verunsichert und folgen der Aufforderung, eine angegebene Telefonnummer zu wählen. Am anderen Ende meldet sich dann ein angeblicher Microsoft-Supportmitarbeiter, der glaubhaft und professionell auftritt. Unter dem Vorwand, das Problem beheben zu können, fordert er die Geschädigten schließlich dazu auf, einen Geldbetrag zu überweisen Erst nach der Überweisung erkennen viele Betroffene, dass sie Opfer eines Betrugs geworden sind. Tatsächlich besteht keinerlei Verbindung zu der Firma Microsoft. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Sollten auf Ihrem Bildschirm plötzlich Fenster mit Warnhinweisen erscheinen, prüfen Sie genau, was dort gefordert wird. Öffnen Sie keine unbekannten Links, geben Sie keine persönlichen Daten weiter und leisten Sie keinesfalls Zahlungen! Im Zweifelsfall rät die Polizei dazu, den Computer vom Netz zu nehmen und sich an eine vertrauenswürdige IT-Fachkraft oder direkt an die örtliche Polizeidienststelle zu wenden.

