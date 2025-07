POL-HK: Soltau: Kirchenscheibe beschädigt; Heidekreis: Versuchter Betrug am Telefon; Munster: Schneller Ermittlungserfolg nach Wohnungseinbruch - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest; etc.

Polizeiinspektion Heidekreis

13.07 - 19.07. / Kirchenscheibe beschädigt Soltau: Unbekannte beschädigten in der Zeit zwischen dem 13.07. und dem 19.07. ein Fenster der Zionskirche in Soltau. Vermutlich wurde ein Apfel gegen die Scheibe geworfen, die dadurch zu Bruch ging. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter der Telefonnummer 05191/93800 entgegen.

17.07. / Versuchter Betrug am Telefon - angebliche Volksbank-Zentrale fordert Überweisungsdaten Heidekreis: Zu einem versuchten Betrugsdelikt kam es am 19. 07. im Heidekreis. Eine 76-Jährige Bispingerin erhielt einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der "Volksbank-Zentrale". Der Anrufer gab vor, es habe zwei ungewöhnliche Abbuchungen vom Konto der Betroffenen gegeben. Im weiteren Verlauf des Gesprächs versuchte der Anrufer, sensible Bankdaten zu erfragen, darunter auch Onlinebanking-Zugangsdaten. Die Betroffene reagierte umsichtig und wies darauf hin, dass sie kein Onlinebanking nutze. Daraufhin forderte der Betrüger sie auf, Überweisungsträger bereitzuhalten - man werde sie am nächsten Tag erneut kontaktieren, um die Angelegenheit "schriftlich zu klären". Die Betroffene schöpfte Verdacht und informierte umgehend die Polizei, ohne auf die Aufforderungen einzugehen oder persönliche Daten preiszugeben. Ein finanzieller Schaden entstand somit nicht. Die Polizei weist erneut eindringlich darauf hin: - Geben Sie niemals persönliche Daten, Kontoinformationen oder TANs am Telefon preis. - Banken rufen Kundinnen und Kunden niemals an, um Onlinebanking-Zugangsdaten oder Überweisungsinformationen zu erfragen. - Beenden Sie verdächtige Gespräche sofort und informieren Sie im Zweifel Ihre Bank oder die Polizei.

19.07. / Schneller Ermittlungserfolg nach Wohnungseinbruch - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest Munster: Nach einem Wohnungseinbruch in der Straße Bauerngehäge in der Nacht zum 19.07., bei der zwei Fahrzeuge entwendet wurden, konnte die Polizei bereits am Folgetag beide Pkw Audi erfolgreich auffinden und zwei Tatverdächtige festnehmen. Eines der entwendeten Fahrzeuge wurde am frühen Nachmittag des 20.07. an einer Bundesstraße in Hamburg entdeckt. Der Wagen stand mit einem technischen Defekt verlassen am Fahrbahnrand. Die Polizei sicherte das Fahrzeug und lässt es kriminaltechnisch untersuchen. Das zweite Fahrzeug konnte wenig später in Munster lokalisiert werden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Auto bemerkt und die Polizei informiert. Polizeibeamte konnten das Fahrzeug kurz darauf im Kohlenbissener Grund feststellen und die darin befindlichen jungen Männer im Alter von 14 und 18 Jahren vorläufig festnehmen. Auch dieses Fahrzeug wird kriminaltechnisch untersucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

19.07. - 20.07. / Mehrere Pkw-Spiegel beschädigt Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Sonntag wurden durch Unbekannte mehrere Fahrzeugspiegel in der Ellernstraße in Bad Fallingbostel beschädigt. Die Täter machten sich dort an den Spiegeln eines Opel und zwei Pkw Ford zu schaffen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter der Telefonnummer 05162/9720 entgegen.

20.07. / Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung Bispingen: Zu einer Körperverletzung kam es in der Nacht zu Sonntag in der Hützeler Straße in Bispingen. Nachdem es zwischen einer Personengruppe von 8-10 Personen und einem 41-Jährigen gegen 1:30 Uhr zunächst zu einem Streitgespräch kam, wurde der 41-Jährige aus der Gruppe heraus geschlagen und ging zu Boden. Der Mann aus Hamburg wurde dabei verletzt und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Munster unter der Telefonnummer 05192/9600 entgegen.

20.07. / Zigarettenautoamten angegangen

Schwarmstedt / Eickeloh: Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag gegen 1:00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofsstraße in Schwarmstedt auf und entwendeten daraus eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Ebenfalls am Sonntag wurde auch versucht ein Zigarettenautomat in Eickeloh in der Straße Zum Wartenberg aufzubrechen. An diesem Automaten scheiterten die Täter jedoch und mussten unverrichteter Dinge davon ablassen. Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei Schwarmstedt unter der Telefonnummer 05071/800350 entgegen.

