Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel/Soltau: Auffällige Fahrweise und anschließender Widerstand; Dorfmark: Alleinbeteiligt von der Autobahn abgekommen; Bad Fallingbostel: Drogenfahrt mit E-Scooter

Heidekreis (ots)

22.07.2025 / Auffällige Fahrweise und anschließender Widerstand

Bad Fallingbostel/Soltau: Polizeikräfte stellten am Dienstagabend auf der L 163 kurz vor Vierde ein Auto mit einer auffälligen Fahrweise fest. Während der Kontrolle des 28-jährigen Fahrers ergab sich der Verdacht, dass dieser das Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen führte. Ein Urintest wurde durch ihn verweigert. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Während der Blutentnahme leistete der 28-Jährige erheblichen Widerstand gegen die Maßnahme. Ihn erwarten nun ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren.

22.07.2025 / Alleinbeteiligt von der Autobahn abgekommen

Dorfmark: In den frühen Morgenstunden des Dienstags kam es auf der A 7 in Richtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leichtverletzt wurden. Eine 42-Jährige befuhr die Autobahn zusammen mit sechs Mitfahrern in einem Auto. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie gegen 04:50 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Dorfmark nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß sie mit einem Verkehrszeichen und mehreren kleinen Bäumen zusammen, bevor das Auto im Seitenraum auf der rechten Seite zum Liegen kam. Die Fahrerin, die 39-jährige Beifahrerin und ein 13-jähriger Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die drei Verletzten und die vier unverletzten Mitfahrer (6 bis 11 Jahre) wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

22.07.2025 / Drogenfahrt mit E-Scooter

Bad Fallingbostel: Am Dienstagmorgen kontrollierten Polizeikräfte einen 38-Jährigen, der die Vogteistraße mit einem E-Scooter befuhr. Bei der Kontrolle gegen 04:30 Uhr ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen. Ein Urintest reagierte daraufhin positiv auf THC. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

