POL-NB: Zwei Wildunfälle-20.000 Euro Sachschaden (PP Neubrandenburg)

Neubrandenburg (ots)

In den vergangenen Stunden kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zu zwei Wildunfällen mit hohen Sachschäden. Gegen 20:30 Uhr befuhr eine 30-jährige deutsche mit ihrem VW Transporter die B110 zwischen Anklam und Stolpe, als Plötzlich ein Stück Rehwild die Fahrbahn überquerte und es zu Zusammenstoß kam. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, wobei der Transporter nicht mehr fahrbereit war und durch ein Abschleppdienst geborgen wurde. Gegen 22:15 Uhr befuhr eine 30-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Audi die B197 zwischen Sadelkow und Glienke. Auch hier überquerte plötzlich ein Stück Rehwild die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW. Das Reh verendete an der Unfallstelle. AM PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. In beiden Fällen kam es zu keinen Personenschäden.

