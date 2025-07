Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Wohnhausbrand; Soltau: E-Scooter ohne Versicherung; A 7/Buchholz (Aller): Unfall unter Drogeneinfluss; Schneverdingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Heidekreis (ots)

24.07.2025 / Wohnhausbrand

Walsrode: In der Nacht zu Donnerstag wurde gegen 02:20 Uhr der Brand eines Wohnhauses in der Straße "Brunkenwinkel" gemeldet. Vier der Bewohner konnten rechtzeitig durch Feuerwehr- und Polizeikräfte aus dem Gebäude geholt werden. Trotz des schnellen Eingreifens der alarmierten Feuerwehren geriet das Gebäude jedoch in Vollbrand. Der fünfte Bewohner, ein 52-jähriger Mann, musste aus dem brennenden Haus gerettet werden. Er wurde durch den Brand schwer verletzt. Eine 13-jährige und eine 17-jährige Bewohnerin wurden leicht verletzt. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aufgrund des Brands mussten benachbarte Anwohner aus ihren Häusern evakuiert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

23.07.2025 / E-Scooter ohne Versicherung

Soltau: Am Mittwochabend kontrollierten Polizeikräfte einen 33-Jährigen, der die Wilhelmstraße gegen 20:00 Uhr mit einem E-Scooter befuhr. Bei der Kontrolle mussten sie feststellen, dass der Roller nicht über den notwendigen Versicherungsschutz verfügte. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt. Gegen 21:00 Uhr wurde der 33-Jährige jedoch erneut fahrend in der Harburger Straße festgestellt. Das Fahrzeug wurde daraufhin sichergestellt. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren.

23.07.2025 / Unfall unter Drogeneinfluss

A 7/Buchholz (Aller): Auf der A 7 Richtung Hamburg kam es am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall. Hierbei fuhr ein 21-Jähriger, der die Autobahn gegen 14:20 Uhr mit seinem Auto befuhr, auf einen vor ihm fahrenden 67-Jährigen auf. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 21-jährige Unfallverursacher unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte daraufhin positiv auf Amphetamine. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

23.07.2025 / Von der Fahrbahn abgekommen

Schneverdingen: Auf der L 170 kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 61-Jährige leichtverletzt wurde. Als sie die Straße mit ihrem Auto von Schneverdingen in Richtung Heber befuhr, kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Als sie versuchte zurück auf die Fahrbahn zu lenken, geriet sie ins Schleudern und kam erneut in den Grünstreifen ab. Hier kam sie an einem Baum zum Stehen. Die 61-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Die Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

