Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Berghülen - Baumaschinen entwendet

Unbekannte brachen von Dienstag auf Mittwoch in Baucontainer bei Berghülen ein.

Ulm (ots)

Zwischen Dienstag 16.30 Uhr und Mittwoch 7.10 Uhr waren Unbekannte auf einer Baustelle in Berghülen zu Gange. Die befindet sich am Ortsausgang von Berghülen in Richtung Suppingen an einer Brücke. Gewaltsam brachen sie zwei Baucontainer auf und stahlen mehrere hochwertige Baumaschinen, darunter Winkelschleifer und Bohrhammer der Marken Hilti und Würth. Auch zwei Stromaggregate nahmen sie mit. Der Polizeiposten Blaubeuren sicherte Spuren. Hinweise auf die Unbekannten sind bislang nicht vorhanden. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Blaubeuren unter der Tel. 07344/ 96350 zu melden. Das Diebesgut wurde durch die Täter wohl mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert.

++++1382078 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell