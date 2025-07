Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei

Männer in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

/ Am Montag sollen sich zwei bewaffnete Männer bei einer Auseinandersetzung in Laupheim teils schwer verletzt haben.

Gegen 23 Uhr eskalierte in einer Arbeiterunterkunft in der Weldenstraße ein Streit zwischen zwei Bewohnern. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der Streit bereits seit längerer Zeit angedauert haben. Laut Zeugen schlug zunächst ein 37-Jähriger im Flur auf einen 42-Jährigen mit einem Stein ein. Daraufhin soll der 42-Jährige mit einem mitgeführten Küchenmesser auf den 37-Jährigen eingestochen haben.

Trotz seiner schweren Verletzungen flüchtet der 37-Jährige zu Fuß zu einem nahegelegenen Polizeirevier. Die Beamten leisteten Erste-Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Der 37-Jährige kam mit Stich- und Schnittverletzungen in eine Klinik. Lebensgefahr bestand wohl nicht. Die Polizei Laupheim nahm den tatverdächtigen 42-Jährigen kurz darauf in der Arbeiterunterkunft widerstandslos fest. Auch er musste aufgrund seiner erlittenen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurden beide Beteiligten am darauffolgenden Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Biberach vorgeführt. Der erließ Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts der wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung. Der 42-jährige Mann mit irakischer Staatsangehörigkeit sowie der 37-jährige Mann mit eritreischer Staatsangehörigkeit befindet sich nun in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.

