Am Dienstag flüchtete ein Unfallverursacher bei Mittelbiberach von der Unfallstelle. Der konnte wenig später ermittelt werden.

Kurz nach 7.30 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Iveco Pkw auf der Straße von Mittelbiberach in Richtung Stafflangen. Dort kam ihm ein Citroen entgegen. Der fuhr wohl teilweise auf der Fahrspur des 55-Jährigen. Mit dem linken Außenspiegel streifte der Citroen an dem Iveco entlang, berichtete der 55-Jährige später bei der Polizei. Ohne anzuhalten machte sich der zunächst unbekannte Autofahrer in Richtung Mittelbiberach davon. Um den Schaden kümmerte er sich nicht. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Citroen von einer Polizeistreife auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in Mittelbiberach angetroffen werden. Am Steuer des beschädigten Autos saß ein 74-Jähriger. Schnell war klar, warum der Senior geflüchtet war. Der Mann stand unter Alkoholeinwirkung und hatte wohl vor Fahrtantritt auch Medikamente eingenommen. Um dies zu klären, musste der Senior mit in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei Biberach schätzt den Schaden am Citroen auf rund 1.500 Euro, den am Iveco auf ca. 1.000 Euro. Der Senior muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten.

