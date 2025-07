Ulm (ots) - Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Audi SUV in Grüningen in der Parkstraße. An der Einmündung wollte er in die L275 einfahren. Zu diesem Zeitpunkt war ein 36-Jährige mit einem Skoda in Richtung Pflummern unterwegs. Der hatte Vorfahrt. Der Skoda wurde wohl von dem Audifahrer übersehen. ...

mehr