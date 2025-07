Polizeipräsidium Ulm

Am Dienstag kam es in Schemmerhofen zu einem Unfall zwischen einem landwirtschaftlichen Gespann und Auto.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6077340 ) sind zur Erntezeit vermehrt größere Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft unterwegs. So auch am Dienstag in Schemmerhofen in der Talstraße. Ein 41-Jährige fuhr dort gegen 15 Uhr mit seinem Deutz und landwirtschaftlichen Anhänger auf der Straße. Und das, obwohl die Reifen von Traktor und Anhänger stark verschmutzt waren. Ein 49-Jähriger kam ihm dort mit seinem 5er BMW entgegen. Dabei lösten sich Dreck und Steine aus den Reifen des landwirtschaftlichen Gespannes und schlugen auf der linken Seite in der Karosserie des BMW ein. Die Polizei Laupheim kam und nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Beamten die Verschmutzungen bei dem LoF-Fahrzeug fest. Offenbar hatte der 41-Jährige zuvor ein Feld bearbeitet und danach die Fahrt auf der Straße ohne vorherige Reinigung der Reifen fortgesetzt. Den Schaden an dem BMW schätzt die Polizei auf rund 300 Euro.

