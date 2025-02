POL-RBK: Burscheid - Alkoholisierter Radfahrer verletzt sich bei Sturz - Zeugen eines Alleinunfalls gesucht

Leichlingen (ots) - In der Zeit von Samstag (15.02.), 18:45 Uhr, bis Sonntag (16.02.), 20:30 Uhr, wurde in ein Wohnhaus an der Straße Rothenberg eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter brachen über eine Balkontür gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach möglichen Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine unbekannte Menge Schmuck gestohlen. Die Polizei nahm ...

