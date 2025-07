Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Vorfahrt missachtet

Etwa 18.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstag bei Riedlingen.

Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Audi SUV in Grüningen in der Parkstraße. An der Einmündung wollte er in die L275 einfahren. Zu diesem Zeitpunkt war ein 36-Jährige mit einem Skoda in Richtung Pflummern unterwegs. Der hatte Vorfahrt. Der Skoda wurde wohl von dem Audifahrer übersehen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch den heftigen Aufprall lösten im Skoda die Airbags aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen schätzt den Sachschaden am schrottfreien Skoda auf ca. 8.000 Euro, den am noch farbereiten Audi auf rund 10.000 Euro.

