POL-EU: Pkw in Brand

Bad Münstereifel-Iversheim (ots) - Am Mittwoch (19. März) kam es um 20.10 Uhr in Bad Münstereifel-Iversheim zu einem Verkehrsunfall: Eine 16-jährige Bad Münstereifelerin befuhr mit ihrem Kleinkraftrad die Kreisstraße 45 in Richtung Iversheim. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Pkw. Die 16-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und vor ...

