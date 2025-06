Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Ladendieb

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (20.06.2025) entwendete ein 21-Jähriger ein Parfum in einem Drogeriegeschäft am Moritzplatz.

Gegen 16.15 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter, wie der 21-Jährige das Geschäft, ohne zu bezahlen, verließ. Als der Mitarbeiter den 21-Jährigen festhalten wollte, riss dieser sich los und flüchtete samt Beute. Eine Polizeistreife stoppte den 21-Jährigen im Rahmen der Fahndung im Nahbereich. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann entlassen und das Parfum wieder an das Geschäft übergeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Räuberischen Diebstahls gegen den 21-Jährigen

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell