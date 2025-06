POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Augsburg (ots) - Dasing - Am Donnerstag (19.06.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Paarstraße. In der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus ein. Ob ein Beuteschaden entstanden ist, wird derzeit noch abgeklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der ...

