POL-UL: (BC) Warthausen - Bagger von Tieflader gerutscht

Beim Aufladen kippte die tonnenschwere Arbeitsmaschine am Dienstag bei Warthausen auf die Seite und verursachte Sachschaden.

Der Baggerfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam in eine Klinik.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 8.20 Uhr ein 52-jähriger Maschinenführer damit beschäftigt, in der Schulstraße einen Hydraulikbagger mit Raupenantrieb auf einen Tieflader zu fahren. Der Maschinist fuhr mit dem rund 26 Tonnen schweren Bagger bei leichtem Gefälle auf den Tieflader. Der seitliche Höhenunterschied wurde durch eine Holzbohle unter einer Stütze des Sattelaufliegers ausgeglichen. Während des Befahrens der Auffahrrampen brach wohl die Holzbohle auf der linken Seite und der Sattelauflieger neigte sich bei dem schweren Gewicht auf die linke Seite. Wie die Polizei weiter berichtet, geriet dabei die selbstfahrende Arbeitsmaschine ins Rutschen und landete mit der linken Baggerseite auf der Straße. Scheiben barsten udn geringe Mengen Diesel liefen aus. Glücklicherweise zog sich der Baggerfahrer nur leichte Verletzungen davon. Der Maschinist war angegurtet. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Verkehrsdienst Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Die Arbeitsmaschine wurde mit Hilfe eines Schwerlastkrans wieder aufgerichtet. Dazu musste die Straße gesperrt werden. Am frühen Nachmittag waren die Einsatzmaßnahmen beendet. Zu Verkehrsbehinderungen in der schwach befahrenen Nebenstraße kam es nicht. Die Höhe des Schadens an dem Bagger wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Fahrbahnbelag und einem Schachtdeckel wird auf ca. 5.000 Euro beziffert.

