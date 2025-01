Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Zu spät gebremst

Drei Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch auf der A8.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit seinem VW Kleinlaster in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Merklingen stockte der Verkehr. Der auf dem linken Fahrstreifen fahrende 67-Jährige bemerkte das zu spät und konnte nicht mehr bremsen. Er fuhr einem Mercedes in das Heck. Bei dem Unfall erlitten der Unfallverursacher sowie der 58-jährige Mercedes Fahrer und sein 33-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des VW kam in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 17.000 Euro.

