POL-UL: (UL) Ehingen - Fußgänger angefahren

Schwere Verletzungen erlitt ein 61-Jähriger am Mittwoch in Ehingen.

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr in der Max-Planck-Straße. Der 34-jährige Fahrer eines Skoda bog nach links in die Heisenbergstraße ab. Ein 61-Jähriger überquerte die Straße. Den übersah der Autofahrer und stieß mit ihm zusammen. Bei dem Unfall erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

