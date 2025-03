Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Polizisten angegriffen und in Gewahrsam genommen

Loffenau (ots)

Ein mutmaßlich alkoholisierter Mann hat am Sonntagmittag an einem Kiosk an der L564 einen Polizei ausgelöst. Gegen 14 Uhr wurden die Beamten darüber informiert, dass sich eine Person an der Tür des dortigen Kiosk zu schaffen machen würde. Als die Beamten eintrafen, konnte ein Einbruchsversuch ausgeschlossen werden, jedoch verhielt sich der Mann bei den polizeilichen Maßnahmen sehr aggressiv und griff die Polizisten an. Daraufhin wurde der Betroffene in Gewahrsam genommen und zur Ausnüchterung zum Polizeirevier Gaggenau gebracht. Ihm stehen Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ins Haus.

/lu

