Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Bedrohung

Offenburg (ots)

Für einen Polizeieinsatz hat am Sonntagabend ein alkoholisierter 23-Jähriger in der Lange Straße gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen soll er gegen 20:40 Uhr einen 19-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Anschließend flüchtete der 23-Jährige in Richtung Strohgasse. Beamte des Polizeireviers Offenburg trafen den Flüchtenden in der Bäckergasse an. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Hintergründe des Disputs sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

