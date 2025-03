POL-OG: Bühl - Trunkenheitsfahrt mit Folgen

Offenburg (ots) - Für einen Polizeieinsatz hat am Sonntagabend ein alkoholisierter 23-Jähriger in der Lange Straße gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen soll er gegen 20:40 Uhr einen 19-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Anschließend flüchtete der 23-Jährige in Richtung Strohgasse. Beamte des Polizeireviers Offenburg trafen den Flüchtenden in der Bäckergasse an. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Hintergründe des Disputs sind derzeit Gegenstand der ...

