Ulm (ots) - / Am Montag sollen sich zwei bewaffnete Männer bei einer Auseinandersetzung in Laupheim teils schwer verletzt haben. Gegen 23 Uhr eskalierte in einer Arbeiterunterkunft in der Weldenstraße ein Streit zwischen zwei Bewohnern. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der Streit bereits seit längerer Zeit ...

mehr