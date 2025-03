Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mischlingshund im Hamburger Hauptbahnhof ganz alleine unterwegs-

Hamburg (ots)

Am 15.03.2025 gegen 13.30 Uhr entdeckte ein Reisender einen herrenlosen Mischlingshund auf dem Südsteg im Hauptbahnhof. Das zutrauliche Tier wurde dann einer eingesetzten Quattro-Streife übergeben und zur Gemeinsamen Sicherheitswache der Bundes- und Landespolizei verbracht.

"Gestärkt mit frischem Wasser erkundete der zutrauliche Hund auch gleich die Räumlichkeiten der Wache. Die Überprüfung mit einem Chip-Scanner musste leider mit negativem Ergebnis abgeschlossen werden."

Der Besuch bei der Bundespolizei hatte somit sein Ende gefunden. Mit mehreren Streicheleinheiten wurde der Mischlingshund anschließend in einen Funkstreifenwagen der Bundespolizei geführt und direkt zum Tierheim in der Süderstraße gefahren. Dort wurde er in die sichere Obhut eines Tierheim-Mitarbeiters übergeben.

"Bleibt zu hoffen, dass die Geschichte mit einem "Happy End" endet und der Vierbeiner zeitnah von seinem Herrchen oder Frauchen abgeholt wird."

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell