POL-UL: (BC) Biberach - Sattelzug beschädigt Auto und fährt weiter

Rund 12.000 Euro Schaden entstanden am Dienstag bei einem Unfall in Biberach. Nun sucht die Polizei den Flüchtigen und Zeugen.

Ulm (ots)

Kurz nach 11.30 Uhr passierte der Unfall in der Ulmer Straße / Memminger Straße. Eine 74-Jährige stand mit ihrem grauen VW Golf auf der rechten Fahrspur, ein bislang unbekannter Sattelzug auf der linken Fahrspur. Als die Ampel auf Grün umschaltetet, fuhren beide nach links auf die Ulmer Straße in Richtung Warthausen los. Wie die 74-Jährige später der Polizei berichtete, wechselte der Sattelzug plötzlich von links nach rechts. Dabei streifte der Sattelauflieger mit weißer Plane und blauer Aufschrift mit dem Heck an der gesamten linken Fahrzeugseite des VW entlang. Dabei verhakten sich wohl die beiden Fahrzeuge und der VW wurde rund 20 Meter mitgeschleift. In der weiteren Folge drehte sich der Pkw um die eigene Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der ausländische Sattelzug mit der Länderkennung "SLK" oder "SRB" fuhr weiter in Richtung Bergerhauser Straße. Dort verlor sich seine Spur. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen ausländischen Lkw verlief ohne Erfolg. Glücklicherweise blieb die Fahrerin des VW unverletzt. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Der Schaden am Auto beträgt etwa 12.000 Euro. Der Auflieger müsste am rechten Heck beschädigt sein.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, sollte sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

++++1375186

