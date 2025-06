LPI-EF: Unbekannte stehlen Notebooks bei Einbruch in Bürogebäude

Landkreis Sömmerda (ots) - Am Pfingstmontag wurde in Guthmannshausen im Landkreis Sömmerda ein geparkter BMW von Unbekannten beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand verursachten die Täter einen Kratzer am Heck des Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr