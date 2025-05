Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 29.04.2025 wurde der Polizeiinspektion Frankenthal eine Verkehrsunfallflucht im Bereich Bleichstraße/Röntgenplatz gemeldet. Hierbei beschädigte ein weißer Transporter einen am Straßenrand geparkten grauen VW Golf. Ein Verkehrsunfallzeuge teilte dem Fahrzeughalter des Golfes schließlich seine Beobachtungen mit. Die Personalien des Zeugen stehen jedoch nicht fest. Der Zeuge, der den Unfall beobachtete, oder auch weitere Unfallzeugen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden. Am Golf entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500EUR. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

