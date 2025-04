POL-PDLU: Im Supermarkt beim Klauen erwischt

Lambsheim (ots) - Am 28.04.2025 stellte eine Passantin gegen 17:30 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich des Innenhofs der protestantischen Kirche in Lambsheim fest. Kurz darauf entzündete sich ein Feuer, wodurch ein Strauch und eine Verkabelung in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Im Zusammenhang mit dem Brand werden zwei etwa 11 - 13 ...

