Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 30.04.2025, gegen 02:00 Uhr wurde ein E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 44-jährigen drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Dem Mann wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt. Zudem war an dem E-Scooter ein blaues Versicherungskennzeichen aus dem Versicherungsjahr 2024 angebracht. Gegen den 44-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund der E-Scooter Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet.

