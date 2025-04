Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geldbeutel aus Haus entwendet

Waldsee (ots)

Am Dienstagabend, den 29.04.2025, gegen 17:15 Uhr meldete ein 90-jähriger der Polizei, dass sein Geldbeutel durch eine unbekannte Person gestohlen wurde. Er gab an, dass am Mittag gegen 13 bis 14 Uhr eine männliche Person klingelte und sich als "Scherenschleifer" ausgab. Nachdem der 90-jährige die Arbeiten ablehnte und sich die unbekannte Person wieder entfernt hatte, stellte er fest, dass sein Geldbeutel fehlte. Im Geldbeutel befanden sich unter anderem 240 EUR Bargeld. Vermutlich habe sich der Tatverdächtige über eine unverschlossene Tür zum Erdgeschoss Zutritt zum Anwesen verschafft. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - Ca. 180cm - Lange, dunkle, zottelige Haare, - Dunkle Jacke - Dunkle Hose Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

