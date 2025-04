Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Reinheim: Drei Brände rufen Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Darmstadt/Reinheim (ots)

Von Freitag (4.4.) bis Sonntag (6.4.) kam es gleich zu drei Bränden in Darmstadt und in Reinheim, welche die Aufmerksamkeit der Feuerwehr und der Polizei auf sich zogen.

Am Freitag (4.4.), gegen 13 Uhr, brannte das Innere einer Recycling-Anlage in der Landwehrstraße in Darmstadt. Durch die Rauchentwicklung verletzten sich drei Personen leicht. Zwei der drei Personen wurden zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind Gegenstand von derzeitigen Ermittlungen.

Nur einige Stunden später, gegen 16 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Westring in Reinheim zu einem Brand in einer Küche. Möglicherweise ging das Feuer von abgelegten Küchenutensilien auf dem Herd aus. Hierbei kam es zu keinen Verletzungen. Der Schaden wird derzeit auf circa 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Gegen 17 Uhr kam es am Sonntag (6.4.) zu einem Brand eines leerstehenden Gebäudes in der Nußbaumallee in Darmstadt-Eberstadt. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell