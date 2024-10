POL-FR: Bad Säckingen: Frontalkollision zweier Pkw

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 13.10.2024, gegen 18.40 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße in Emmendingen. Offenbar war ein technischer Defekt an einer Herdplatte ursächlich. Die eintreffende freiwillige Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten glücklicherweise verhindern. Es kam zu keinem Sachschaden oder ...

