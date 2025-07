Polizei Hagen

POL-HA: Fahrverbot und Anzeigen nach Kontrollen des Hagener Verkehrsdienstes

Hagen (ots)

Am Montag (14.07.2025) führten Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet durch. Unerfreulicher Spitzenreiter war ein VW-Fahrer, der die Feithstraße in Richtung Hoheleye befuhr. Er wurde nach Abzug der Toleranz mit 39 km/h zu viel gemessen. Er fuhr somit 92 km/h anstatt 50 km/h. Den Dortmunder erwarten ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro (zzgl. Auslagen und Bearbeitungsgebühr), 2 Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. Die Polizisten stoppten darüber hinaus einen Lkw (3,5 Tonnen). In diesem saßen fünf Personen, vier von ihnen waren nicht angeschnallt. Zudem war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert, die Ladefläche beschädigt und die Hauptuntersuchung war im April fällig.

Kurze Zeit später kontrollierten die Einsatzkräfte einen 40-jährigen Hagener, der mit einem E-Scooter fuhr. Er war in Richtung Frankfurter Straße unterwegs. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief gleich auf zwei Substanzen positiv, sodass der Mann eine Blutprobe abgeben musste und eine Anzeige erhielt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. (arn)

