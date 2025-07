Polizei Hagen

POL-HA: Zeugin beobachtet betrunkenen Autofahrer und verständigt die Polizei

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine Anwohnerin in der Straße Damsheide wählte am Montag (14.07.2025) gegen 22.25 Uhr den Notruf der Polizei und berichtete, einen auffälligen Vorfall beobachtet zu haben. Sie nahm ein lautes "Aufheulen" eines Motors wahr und schaute deshalb aus dem Fenster ihrer Wohnung. Der Fahrer eines Mazdas würgte mehrfach den Motor ab und erweckte den Anschein, nicht normal lenken beziehungsweise aus dem Wendebereich fahren zu können. Der Mann stieß mehrfach fast mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, kam ihnen der 38-jährige Hagener in dem Auto entgegen. Als sie ihn stoppten und kontrollierten, roch er stark nach Alkohol und seine Augen waren glasig. Im Auto befanden sich Bierflaschen. Die Polizisten versuchten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit dem Mann durchzuführen. Der 38-Jährige war jedoch so erheblich alkoholisiert, dass der Test nicht gelang. Er musste die Beamten für die Entnahme einer Blutprobe zur Wache begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizisten erläuterten dem Mann, dass er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und demnach bis zu einer richterlichen Entscheidung keine Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum mehr führen darf. Der 38-jährige Hagener muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten und wurde angezeigt. (arn)

