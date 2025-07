Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt: Mann rastet aus und verwüstet Wohnung seiner Freundin

Hagen-Mitte (ots)

Nach einem Beziehungsstreit verwüstete ein 32-Jähriger am Montagnachmittag (14.07.2025) die Wohnung seiner Freundin. Um etwa 17.30 Uhr hielt sich der Mann allein in der Wohnung auf, die sich in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt befindet, und telefonierte dort mit seiner Freundin. Es entwickelte sich ein Streit, woraufhin der 32-Jährige derart aggressiv wurde, dass er die Wohnung verwüstete, Inhalte aus den Schränken auf dem Boden verteilte und zerstörte. Nachbarn alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte erschienen an der Wohnung und wurden erst nach mehrmaligen Aufforderungen hineingelassen. Sie verwiesen den Mann der Wohnung und fertigten eine Strafanzeige. (rst)

