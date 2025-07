Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub mit Messer - Tatverdächtiger festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag (12.07.2025) kam es zu einem versuchten Raub in der Innenstadt. Ein 21-Jähriger trat in der Mittelstraße an einen 40-Jährigen heran und forderte Münzgeld von ihm. Er untermauerte seine Forderung, indem er ein Cuttermesser hervorholte, dieses in Richtung des Halses seines Opfers richtete und sagte: "Gib mir das Geld, sonst steche ich dich ab". Zeugen verständigten die Polizei, die den Räuber noch am Tatort fixieren konnte. Der den Beamten bekannte Mann ohne festen Wohnsitz hatte das Messer bereits wieder in seinem Rucksack verstaut. Sie nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. Sein 40-jähriges Opfer kam mit dem Schrecken davon. (hir)

