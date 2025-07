Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst führt Geschwindigkeitskontrollen durch: Motorradfahrer über 50 km/h zu schnell

Hagen (ots)

In regelmäßigen Abständen führt der Verkehrsdienst der Hagener Polizei im gesamten Stadtgebiet Kontrollen durch. So postierten sich die Einsatzkräfte auch am Sonntag (13.07.2025) an der Villigster Straße und stellten mehrere Geschwindigkeitsverstöße fest. Gegen 13 Uhr fuhren drei Motorräder in Richtung Westhofener Straße, die allesamt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Bei erlaubten 50 km/h zeigte das Geschwindigkeitsmessgerät jeweils 99, 103 und 104 km/h an. Nach Abzug der Toleranz erwartet die drei Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei und ein Monat Fahrverbot. Zudem "blitzten" die Beamten mehrere Motorradfahrer mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h. Auch diese Raser erwartet ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Punkt.

Die Polizei Hagen weist erneut auf die Gefahren hin, die mit zu hoher Geschwindigkeit einhergehen:

- Zu hohe Geschwindigkeit ist der Killer Nr. 1 - deutschlandweit. - Die gefahrene Geschwindigkeit entscheidet bei einem Unfall über die Schwere der Folgen. Hier kann es schnell um Leben oder Tod gehen. - Das Einhalten der erlaubten Geschwindigkeit ist kein Selbstzweck, sondern rettet Leben. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell